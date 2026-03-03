Głośny związek Michaliny Zagórskiej i Akopa Szostaka od początku budził emocje wśród fanów. Para nie szczędziła sobie czułości w mediach społecznościowych, gdzie prezentowali się jako szczęśliwi narzeczeni. Ich relacja rozwijała się w zawrotnym tempie, a zaręczyny zorganizowane w Barcelonie były szeroko komentowane przez internautów. Jednak równie dynamicznie, jak się zaczęła, ta miłość się skończyła. Nagłe rozstanie było dla wielu szokiem, bo powody zakończenia związku nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Michalina Zagórska uciekła na Bali po rozstaniu z Akopem Szostakiem. Teraz mówi o spokoju

Tuż po zakończeniu związku Michalina Zagórska postanowiła odciąć się od codzienności i wyjechać na egzotyczne Bali. Jak sama relacjonuje na Instagramie, egzotyczna wyspa stała się dla niej miejscem relaksu i odzyskiwania wewnętrznej równowagi. Szczególne zainteresowanie wywołały jej zdjęcia w różowym bikini, które symbolizuje – jak napisała – nową energię, spokój i zmiany. Michalina nie ukrywa, że postanowiła ten rok „pokolorować na różowo”, dając wyraźny sygnał, że zaczyna nowy etap życia. Internauci zauważyli nie tylko jej świetną formę, ale też pogodny, wręcz promienny wygląd po burzliwym rozstaniu.

Ten rok koloruję na różowo. Mówią, że to lekki i szczęśliwy kolor - symbol spokoju, zmian i nowej energii. Niech taki właśnie będzie przekazała była narzeczona Akopa Szostaka.

Warto przypomnieć, że niedawno Akop Szostak zabrał głos na temat byłej narzeczonej. Fani otrzymał mnóstwo pytań o to, dlaczego wciąż zajmuje się psem swojej byłej partnerki.

Rozstanie Akopa Szostaka wywołała lawinę plotek. Chodzi o Sylwię Szostak

Zakończenie relacji między Michaliną Zagórską a Akopem Szostakiem uruchomiło falę plotek w mediach społecznościowych. Internauci spekulują, czy powodem rozstania nie była przypadkiem dawna miłość Akopa do byłej żony Sylwii Szostak. Sam zainteresowany odniósł się już publicznie do insynuacji na ten temat, jednak nie ucięło to lawiny komentarzy i domysłów. Michalina Zagórska nie komentuje spekulacji na temat swojego byłego narzeczonego, skupiając się na własnej przemianie i egzotycznym wypoczynku.

