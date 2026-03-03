Niedługo po rozwodzie Akopa Szostaka z Sylwią Szostak, sportowiec rozpoczął relację z Michaliną Zagórską. Ich związek rozwijał się bardzo szybko – para zamieszkała razem, a wkrótce potem publicznie ogłosiła zaręczyny. Mimo że fani liczyli na szczęśliwy finał, sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. W ubiegłym tygodniu para oficjalnie poinformowała w swoich mediach społecznościowych o rozstaniu. Teraz Akop publicznie odpowiada na pytanie, które najbardziej interesowało obserwatorów. Wyjaśnił to wprost.

Akop Szostak wyznał to po rozstaniu z Michaliną. Tak odpowiedział na pytanie internautów

Konsekwencją rozstania Akopa i Michaliny była przeprowadzka ze wspólnego mieszkania. Michalina Zagórska na bieżąco relacjonowała przebieg wyprowadzki w mediach społecznościowych. Jak się jednak okazało, miała w planach również wyjazd na Bali.

Gdy była narzeczona sportowca publikowała egzotyczne kadry na swoim InstaStories, Akop Szostak pokazał zdjęcie, na którym widać psa Michaliny, Coco. Nie umknęło to uwadze internautów, którzy zalewali sportowca wiadomościami z pytaniami, dlaczego opiekuje się jej pupilem, skoro się rozstali.

Zupełnie niezłośliwie, ale dlaczego Coco (pies Michaliny o ile dobrze wiem) nadal jest u Ciebie skoro było rozstanie? brzmiało pytanie jednego z internautów.

Na odpowiedź Akopa Szostaka nie trzeba było długo czekać. Sportowiec wyjaśnił tę sytuację wprost.

Od kilku dni dostaję mnóstwo takich wiadomości. Wydaje mi się, że to normalne, że skoro Ona wyjechała, to teraz ja opiekuję się Coco. Moim zdaniem to zupełnie naturalne zachowanie. Czasem bywa tak, że ludzie przestają ze sobą być, ale to nie oznacza, że się wzajemnie skreślają, udają, że nie istnieją, i przestają ze sobą rozmawiać odpowiedział Akop.

Tym samym jego słowa potwierdzają przypuszczenia, że para utrzymuje ze sobą kontakt. Co więcej, ten gest Akopa Szostaka świadczy o tym, że ich rozstanie przebiega w pokojowych warunkach.

Akop Szostak i Michalina Zagórska rozstali się. Ogłosili to publicznie

Michalina Zagórska potwierdziła rozstanie z Akopem Szostakiem, publikując w mediach społecznościowych ogłoszenie, że ślubu nie będzie. Niedługo po jej wpisie na InstaStories pojawiła się również informacja od sportowca. Akop Szostak przekazał wówczas, że ich rozstanie jest prawdą, ale nie zamierza wchodzić w szczegóły ani tego komentować.

Była narzeczona sportowca pytana przez media o więcej szczegółów dotyczących rozstania, wyznała, że nie ma zamiaru roztrząsać tego publicznie. Podkreśliła, że najważniejsza jest dla niej w tym momencie prywatność i spokój. Jak przyznała, najcięższe było również pożegnanie z pupilami, którymi opiekowała się wspólnie z byłym partnerem.

