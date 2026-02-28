Rozstanie Akopa Szostaka z partnerką wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. W poniedziałkowy wieczór, 23 lutego, partnerka sportowca poinformowała publicznie o zakończeniu związku i odwołaniu planowanego ślubu. Kilka godzin później Akop Szostak potwierdził, że nie jest już z Michaliną Zagórską. „”

Akop Szostak otrzymuje mnóstwo propozycji po rozstaniu

Choć Akop Szostak jasno zadeklarował, że nie jest obecnie zainteresowany nowymi relacjami, zainteresowanie ze strony kobiet zdecydowanie nie maleje. Do sportowca zaczęły spływać propozycje spotkań oraz wiadomości o osobistym i bardzo intymnym charakterze. Jedna z fanek napisała: „Może się spotkamy? Chciałabym cię bardzo poznać, będzie fajnie”. Szostak, wyraźnie zszokowany tą falą zainteresowania, postanowił upublicznić fragmenty tych wiadomości na Instagramie, aby pokazać skalę zjawiska.

Słuchajcie, mam jedną ważną prośbę. Proszę, nie wysyłajcie mi intymnych zdjęć ani filmów przekazał sportowiec.

W dalszej części Akop przekazał, że zaraz po rozstaniu nie zamierza wchodzić w nową relację. Teraz chce skupić się przede wszystkim na wyzwaniach zawodowych, a w czasie wolnym interesują go obecnie wyłącznie psy i książki.

To nie robi na mnie żadnego wrażenia i nie tego szukam ani potrzebuję. W tej chwili nie szukam żadnych relacji ani znajomości. Potrzebuję czasu dla siebie. Skupiam się teraz na sporcie, przygotowaniach do walki, moich psach i książkach. To jest dla mnie priorytet wyjaśnił.

Akop Szostak i Michalina Zagórska odwołali ślub

Warto przypomnieć, że jako pierwsza to była partnerka Akopa Szostaka ogłosiła rozstanie. Michalina Zagórska potwierdziła to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wkrótce smutną wiadomość przekazał również sportowiec. Para już od jakiegoś czasu otrzymywała pytania od fanów, którzy byli zaniepokojeniem brakiem wspólnych zdjęć w sieci.

Michalina Zagórska i Akop Szostak mieszkali razem. Byli też zaręczeni. Ich związek wydawał się wchodzić na kolejny, bardziej zaawansowany etap, dlatego wiadomość o rozstaniu zszokowała ich fanów.

