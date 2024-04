Co za news: Sandra Kubicka i Aleksander Baron pobrali się! 10 kwietnia kadry z tego ważnego dnia trafiły do sieci. W mediach społecznościowych zaroiło się od gratulacji.

Kolejna radosna nowina w życiu Sandry Kubickiej stała się faktem. Wieczorem 10 kwietnia modelka pochwaliła się na Instagramie, że... właśnie wzięła ślub z narzeczonym, Aleksandrem Baronem. Kubicka i Baron lada dzień powitają na świecie syna, a teraz zdecydowała się na sformalizowanie związku.

Szczęśliwi nowożeńcy od razu podzielili się swoją radością z fanami i w obszernym wpisie na Instagramie zdradzili szczegóły tego szczególnego dnia:

06.04.2024 w 50. rocznicę ślubu moich dziadków (totalny przypadek) wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam, patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie, tak jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego, jakiego mała Sandra sobie wymarzła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciół, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę o powiedzieć… mój mąż

- pisze Sandra Kubicka.