Tragiczne wydarzenia rozegrały się na lotnisku w Radomiu, gdzie podczas prób do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025 doszło do katastrofy wojskowego samolotu F-16. Zdarzenie miało miejsce 28 sierpnia 2025 roku, w godzinach wieczornych.

Reklama

Dramat podczas prób do Air Show w Radomiu

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w mediach społecznościowych, że w katastrofie zginął polski pilot, major Maciej Krakowian. Samolot rozbił się podczas wykonywania próbnych lotów przygotowujących do pokazów lotniczych. Na miejscu natychmiast zjawiły się służby ratownicze, w tym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. W sieci nie brakuje nagrań z momentu zdarzenia.

F-16 runął na pas startowy. Pilot zginął na miejscu

Samolot F-16 należący do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, należący do zespołu akrobacyjnego F-16 Tiger Demo Team Poland, uderzył w ziemię z dużą prędkością, powodując całkowite zniszczenie maszyny. W wyniku uderzenia samolot eksplodował, zamieniając się w kulę ognia. W wypadku zginął pilot, a osoby postronne nie odniosły obrażeń.

Naoczni świadkowie oraz media społecznościowe obiegły nagrania pokazujące moment katastrofy - jedno z nich poniżej. Widać na nich, jak samolot traci wysokość i gwałtownie spada, po czym następuje eksplozja. Zniszczeniu uległ również fragment pasa startowego.

Kim był pilot, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu?

Major Maciej "Slab" Krakowian był doświadczonym pilotem Sił Powietrznych RP. Służył w lotnictwie przez 17 lat. Na co dzień był instruktorem-pilotem w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Kierował zespołem F-16 Tiger Demo Team Poland, który reprezentował Polskę na pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Ukończył Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie, a następnie kontynuował naukę w Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Był również uczestnikiem licznych międzynarodowych szkoleń i ćwiczeń wojskowych. Mjr Krakowian miał ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 godzin w kokpicie F-16.

Ostatni wpis pilota, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu

W dniu tragedii na Instagramie jednostki F-16 Tiger Demo Team Poland pojawił się wyjątkowy post z okazji święta Lotnictwa Polskiego. Współdzielił go właśnie Krakowian:

Dziś mamy potrójne powody do świętowania! Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy, tradycji i pasji, które łączą wszystkich ludzi nieba. Premiera filmu Dekada Tygrysa – już dziś o 20:00 na kanale YouTube Polska Zbrojna. Usiądźcie wygodnie z popcornem i przeżyjmy wspólnie minioną dekadę pokazów naszego Tygrysa. Radom AirShow coraz bliżej – a już dziś o 19:00 nasz Tygrys zrobi rundę zapoznawczą nad Radomiem. Miłego czwartku, 28 sierpnia!

Zobacz także: Anita Werner przerwała wywiad w dramatycznych okolicznościach. Chwile grozy w TVN24

Reakcje polityków: prezydent, premier i szef MON komentują tragedię

Tragedia w Radomiu wywołała natychmiastowe reakcje przedstawicieli władz państwowych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przybył na miejsce wypadku, gdzie złożył kondolencje rodzinie zmarłego pilota. Napisał, że zginął oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.Składam hołd Jego pamięci.Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego

Prezydent Karol Nawrocki także odniósł się do tragedii, publikując w mediach społecznościowych kondolencje:

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot.Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym.Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie.

Premier Donald Tusk wyraził swój żal i wsparcie dla rodziny zmarłego pilota, pisząc:

W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia.

Pokazy lotnicze Air Show 2025 odwołane z powodu katastrofy

W związku z tragedią zaplanowane na 30 i 31 sierpnia Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2025 w Radomiu zostały oficjalnie odwołane. Impreza odbywająca się co dwa lata gromadziła tysiące widzów z całego kraju i zza granicy. Tegoroczna edycja miała być jednym z głównych wydarzeń lotniczych w Polsce.

Reklama

Zobacz także: Tak dziś wygląda Agata Wróbel. Medalistka olimpijska ma poważne problemy z poruszaniem się