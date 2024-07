Maciej Sieradzky, finalista pierwszej polskiej edycji programu "Project Runway", był faworytem jurorki i prowadzącej show, Anji Rubik. Modelka pojawiła się w sukience od projektanta jeszcze w czasie trwania programu. Przypomnijmy: Rubik w kreacji uczestnika "Project Runway". Wskazała faworyta?

Rubik nie pomyliła się co do ambicji i talentu młodego artysty, ponieważ jako pierwszy z trójki finalistów otworzył swój pierwszy butik. I to nie byle gdzie. Lokalizacja w samym centrum Warszawy na Placu Trzech Krzyży to doskonałe miejsce na wypromowanie autorskiej kolekcji. Zwłaszcza w otoczeniu sklepów takich marek jak Burberry czy Hugo Boss. Wszystko, co dobre, niestety ma też swój koniec. Jak ustaliliśmy, butik jest otwarty tylko do końca października. Dlaczego?

Właściciel wynajmowanego lokalu, miliarder i najbogatszy Polak, Jak Kulczyk, stwierdził, że to idealne miejsce na promowanie twórczości młodych projektantów, dlatego co trzy miesiące w domu handlowym ETHOS będzie można kupić projekty różnych marek. Sieradzky będzie musiał zmienić lokalizację przed najgorętszym okresem w roku, jakim są święta Bożego Narodzenia. Jakie ma plany i czy będzie można go odwiedzić gdzieś indziej?

Butik działa do końca października i na tym się na razie skupiam. Co będzie potem - zobaczymy. Jeszcze jest za wcześnie, aby o tym mówić - powiedział Maciej w rozmowie z AfterParty.pl

Jedno jest pewne - kolekcja Maćka dostępna jest w sklepie internetowym, a póki co życzymy sukcesów i trzymamy kciuki.

