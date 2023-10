Klaudia El Dursi opublikowała zdjęcie, które nie spodobało się fanom: "Klaudia, ty też?"

Choć my aktualnie śledzimy 5. edycję "Hotelu Paradise", to w Panamie właśnie zakończyły się nagrania do 6. sezonu programu! Klaudia El Dursi po czterech miesiącach spędzonych w Ameryce Środkowej będzie mogła w końcu wrócić do Polski, jednak tuż przed zakończeniem prac na planie, gwiazda przeżyła niemały stres. Wszystko przez suknię uszytą dla niej na finał 6. edycji. Jak się okazało, komplikacji było sporo, a prowadząca show postanowiła podzielić się swoim problemem z fanami. Co się stało? Sprawdźcie szczegóły! "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o problemach z suknią na finał show! Fani programu aktualnie mocno przeżywają niedawne wydarzenia w "Hotelu Paradise", a mianowicie... seks Kuby i Oliwii . Tego nie spodziewał się chyba nikt, że tuż po eliminacji Dominiki z show, Oliwia i Kuba pójdą na całość! Ale oprócz emocji związanych z emisją 5. edycji "Hotelu Paradise" , widzowie show chętnie podglądają również to, co dzieje się u prowadzącej program, czyli Klaudii El Dursi ! Gwiazda regularnie relacjonuje na swoim Instagramie wydarzenia z pracy na planie i ostatnio zdradziła swoim fanom, że niestety tuż przed nagraniami finału 6. edycji "Hotelu Paradise", pojawiły się problemy z jej suknią. - Słuchajcie, jestem u takiej lokalnej krawcowej, znaczy to nie jest tylko krawcowa, bo tutaj jest i fryzjerka i manicurzystka, to jest taka kobieta wielu talentów no i fajnie, ale ona jest w posiadaniu mojej sukni finałowej... Jutro mamy finał, suknia przyjechała do mnie wczoraj, albo przedwczoraj. Była szyta zdalnie, więc niestety nie da się wszystkiego tak dopieścić jakby się chciało - zaczęła Klaudia El Dursi Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kuba komentuje seks z Oliwią. Co ma na swoją obronę? Finałowe kreacje Klaudii El...