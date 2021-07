Burza pod zdjęciami Agnieszki Kaczorowskiej z porodówki! "Tak bez makijażu?"

Agnieszka Kaczorowska w miniony czwartek, 29 lipca, po raz drugi została mamą. Gwiazda niedługo po narodzinach córeczki zdecydowała się opublikować pierwsze zdjęcia z pociechą, do których zapozowała bez makijażu. Choć aktorka tuż po porodzie wygląda przepięknie, to jednak znaleźli się też tacy, którzy postanowili skrytykować świeżo upieczoną mamę, odnosząc się przy tym do wpisu aktorki na temat "mody na brzydotę". W komentarzach pod postem rozpętała się burza. Zobaczcie o co chodzi!

Zobacz także: Mąż Agnieszki Kaczorowskiej zdradził szczegóły jej porodu! Tak pomagał jej urodzić Gabrysię

Fani komentują zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej z porodówki: "Coś niespotykanego na tak idealnym Insta"

Agnieszka Kaczorowska urodziła drugą córeczkę. Gabrysia przyszła na świat pod koniec lipca - podobnie jak pierwsza pociecha gwiazdy, która dosłownie przed kilkoma dniami, świętowała swoje drugie urodziny. Aktorka jakiś czas temu w rozmowie z "Party" mówiła, że termin jej porodu przypadał właśnie na przełomie lipca i sierpnia. Choć ona sama spodziewała się, że Gabrysia przyjdzie na świat dopiero w sierpniu, to jednak dziewczynka postanowiła zrobić piękną niespodziankę swoim rodzicom nieco wcześniej.

Instagram/Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska niedługo po narodzinach pociechy, opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym podzieliła się z fanami swoją radością z narodzin Gabrysi. Podziękowała w nim również swojemu mężowi, który dzielnie pomagał jej urodzić córeczkę.

To było coś niesamowitego i błyskawicznego! 🙈 Za mną kompletnie inny poród niż 2 lata temu… taki wymarzony, upragniony. Taki poród po którym czuję się heroską! Po raz kolejny przekonałam się, że mój mąż to moja druga połowa.❤️❤️

W porodzie również! Urodziliśmy Gabi razem i to było przepiękne przeżycie! @maciek.pela U rock ❗️ - czytamy we wpisie Agnieszki Kaczorowskiej.

Instagram/Maciek.Pela

Agnieszka Kaczorowska podzieliła się również zdjęciami z porodówki, na których widzimy, jak trzyma już w rękach małą Gabrysię. Aktorka zamieściła fotografie, do których zapozowała bez makijażu i w koszuli poporodowej. Choć gwiazda wygląda przepięknie, wśród komentujących internautów znaleźli się też tacy, którzy postanowili uderzyć w Agnieszkę Kaczorowską. Wygląda na to, że w ten sposób chcieli się "odgryźć" gwieździe za jej wpis dotyczący "mody na brzydotę", który kilka tygodni temu wzbudził mnóstwo kontrowersji.

- Ależ gdzie to takie zdjęcie bez makijażu? A co Pani estetki modą na brzydotę ? Takie zdjęcia ? A feee - Tak bez makijażu?😱 - No właśnie tak niewystylizowana... No coś niespotykanego na tak idealnym insta - czytamy w komentarzach pod najnowszym postem aktorki.

Instagram/Agnieszka Kaczorowska

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska dwa lata temu urodziła córkę: "Najwspanialsze 2 lata mojego życia"

Jednak zdecydowana większość fanów stanęła w obronie gwiazdy.

- Kurczę, kobiety, nie rozumiem Was... Skąd w Was tyle jadu nawet dzisiaj? Dla wszystkich kobiet jest to najpiękniejszy dzień w życiu. Z kultury, zamiast ciągle wbijać szpile, mogłybyście to przemilczeć. Piękno i estetyka to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale również wnętrze. Widać, że patrzycie tylko na to pierwsze. - Aga na tych zdjęciach wygląda fenomenalnie!🔥🔥 Są to Baaaardzo estetyczne zdjęcia poporodowe!😍😍 - Te zdjęcia akurat są śliczne. Chciałaś dowalić chamskim komentarzem, ale coś nie wyszło... - Agnieszka jest piękna bez makijażu, możesz pozazdrościć, i to tuż po porodzie😍 piękna i zadbana kobieta w każdej sytuacji swojego życia - piszą fani.

My również uważamy, że Agnieszka Kaczorowska jest przepiękną i zadbaną kobietą, która zawsze wygląda wspaniale! Całej rodzince oczywiście życzymy dużo zdrowia i wspaniałych chwil już we czwórkę.