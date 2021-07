Mąż Agnieszki Kaczorowskiej zdradził szczegóły jej porodu! Tak pomagał jej urodzić Gabrysię

26 lipca Agnieszka Kaczorowska-Pela oraz Maciej Pela zostali rodzicami! Na świecie pojawiła się ich wyjątkowo długo wyczekiwana córeczka, której imienia jeszcze nie zdradzili. Zostaliśmy oblani miłością. ❤️ 26 lipca na świat przyszła nasza kruszynka, nasz cud, nasze szczęście. ❤️❤️ Rodzinka w komplecie. No i @maciek.pela 😘 bez Ciebie nie dałybyśmy rady - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie, na którym pokazała również urocze zdjęcie ze szpitala. Podczas porodu towarzyszył tancerce mąż, Maciek. Co napisał tuż po porodzie? Maciej Pela, mąż Agnieszki Kaczorowskiej, dziękuje żonie Ten post chwyta za serce. Maciek Pela dziękuje Agnieszce, pisząc o niej, że jest jego bohaterką! Przy okazji zdradził, jak wyglądają ich pierwsze dni z małym dzieckiem: Moja żona to bohaterka! @agakaczor kocham i dziękuję! ❤️ Stan na 28.07 - liczba zmienionych pieluch: 8, kup: 2, snu: niewiele, endorfin: niezliczona ilość! Agnieszka i Maciek otrzymali mnóstwo gratulacji od gwiazd - m.in. Rafała Maślaka, Dominiki Gwit, Pauliny Krupińskiej, Cleo, Ani Starmach, Sławomira czy Urszuli Dębskiej. To nie koniec zmian w ich życiu! Tuż przed narodzinami córki, Agnieszka i Maciej kupili... wymarzony dom! Wcześniej sprzedali mieszkanie z ogrodem na Saskiej Kępie w Warszawie. Teraz trwa w nim remont, a więc wynajęli krótkoterminowo małe mieszkanie: Kilka miesięcy zawirowań mieszkaniowo-kredytowych, ale było warto!☺️ Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami swojego miejsca na ziemi, miejsca, w którym stworzymy prawdziwy DOM dla naszej Pelakowej rodzinki.🏠 Jeszcze chwilka zanim się wprowadzimy, ale działamy i mimo niekończącej się sumy kosztów, to będziemy tyle pracować, aby było to miejsce wyjęte z naszych marzeń... a co ❗️- napisała...