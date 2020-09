Zmiany w emisji "Hotelu Paradise"! Wszystko przez... "BrzydUlę"! Kiedy start serialu? 

Serial "BrzydUla", na który fani serialu czekali ponad 10 lat, już od 5 października będzie można oglądać codziennie w TVN7. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl emisja "BrzydUli" została zaplanowana na godzinę 20. To oznacza, że widzowie stacji obejrzą serial zamiast "Hotelu Paradise", którego drugi sezon wystartował 31 sierpnia.

Emisja programów „Hotelu Paradise” i „Kto odmówi pannie młodej?” ma być przesunięta na 20.30!

O czym będzie kontynuacja serialu "BrzydUla"?

Nowy sezon serialu "BrzydUla" będzie dla widzów zaskakujący! Wszyscy, którzy spodziewali się, że Ula i Marek będą żyli długo i szczęśliwie mogą być rozczarowani, bo relacja tej pary mocno się skomplikuje. Ula stanie się odpowiedzialną matką i żoną, a Marek za będzie chciał udowodnić wszystkim, że sam doskonale sobie radzi, zarządzając całą firmą. W serialu pojawią się dwaj nowi aktorzy: Karol Pocheć i Marcin Rogacewicz, którzy mieli wcielić się w role amantów, być może jeden z nich stanie na drodze Uli i będzie chciał zdobyć jej serce.

Gdzie będzie można oglądać nową "BrzydUlę"?

Serial "BrzydUla" będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w TVN7 o godzinie 20.00. A to oznacza, że druga edycja "Hotelu Paradise" zostanie przesunięta na 20:30. To samo dotyczy nowego show TVN7 - „Kto odmówi pannie młodej?”, który wystartuje 18 września (w roli prowadzącej Małgorzata Ohme).



Powtórki serialu zostaną wyemitowane w weekendy o 11.30 w TVN już od 10 października. Jak informuje serwis wirtualnemedia.pl w soboty zobaczymy trzy odcinki, a w niedzielę dwa. "BrzydUlę" będzie można zobaczyć jeszcze przed premierą w serwisie player.pl w ofercie płatnej już od 2 października.

Już od 5 października kontynuacja serialu "BrzydUla" wraca na antenę TVN 7!

Od 5 października fani "Hotelu Paradise" będą mogli oglądać program o godzinie 20.30