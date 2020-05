Znamy nową obsadę serialu "BrzydUla". Kto zagra oprócz Małgorzaty Sochy? Oto nazwiska!

Serial "BrzydUla" po latach będzie miał swój wielki powrót! Gwiazdy serialu już jakiś czas temu zdradziły, że niebawem wracają na plan serialu, a to świetna wiadomość dla wszystkich fanów Uli Cieplak i Violetty Kubasińskiej. A kogo zobaczymy w nowej "BrzydUii"? Tabloid dotarł do obsady serialu! Zobaczcie, jakie nazwiska dołączą do Małgorzaty Sochy i Julii Kamińskiej!

Nowa obsada w serialu "BrzydUla"!

Jak informuje „Super Express” w serialu zobaczymy dawną ekipę czyli Julię Kamińską, Filipa Bobka, Małgorzatę Sochę czy Maję Hirsch. Ale uczucie głównych bohaterów: Uli i Marka znów zostanie wystawione na próbę. Para będzie musiała udowodnić, że są sobie przeznaczeni, a nie będzie to łatwe, bo w obsadzie pojawią się dwaj przystojniacy:

Zobaczymy prawie całą starą ekipę. Będą Julia Kamińska, Filip Bobek, Małgosia Socha, Maja Hirsch. Ale pojawią się także nowe postacie, w tym dwóch nowych amantów, granych przez Karola Pochecia i Marcina Rogacewicza – zdradza informator "Super Expressu".

Czy Karol Pocheć i Marcin Rogacewicz będą chcieli zdobyć serce Uli dowiemy się już po wakacjach. To wtedy najprawdopodobniej nowe odcinki "BrzydUli" wrócą na antenę TVN.

Brakowało Wam serialu i zabawnych teksów Violetty?

Karol Pocheć niedawno grał w serialu "M jak miłość", a Marcina Rogacewicza widzowie znają z seriali "Korona królów" oraz "W rytmie serca".

East News

Ula i Marek w serialu "Brzydula"

East News

Julia Kamińska na planie serialu "BrzydUla"