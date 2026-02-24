W czwartek 19 lutego, dokładnie w dniu 66. urodzin Andrzeja Mountbattena-Windsora, doszło do zatrzymania byłego księcia Yorku w jego nowej rezydencji, położonej na terenie Sandringham. Ta spektakularna interwencja nie tylko wywołała burzę medialną, lecz także wywołała poważny kryzys wizerunkowy w całej brytyjskiej rodzinie królewskiej. Wydarzenie odbiło się szerokim echem nie tylko w pałacu Buckingham, ale również w całym kraju, gdzie pojawiły się głosy domagające się usunięcia Andrzeja z linii sukcesji do tronu.

Córki księcia Andrzeja są przerażone. Kryzysowe rozmowy z królem Karolem III

Księżniczki Beatrycze i Eugenia, córki Andrzeja Mountbattena-Windsora i Sarah Ferguson, znalazły się w centrum tego skandalu. Według doniesień brytyjskich mediów siostry są "bardzo zaniepokojone" i "całkowicie przerażone" sytuacją, w jakiej się znalazły po zatrzymaniu ich ojca - księcia Andrzeja. Bliskie źródła rodziny królewskiej ujawniają, że Beatrycze i Eugenia prowadzą obecnie z królem Karolem III intensywne rozmowy kryzysowe.

Skandal może odcisnąć piętno na przyszłym życiu księżniczek. Powtarzają się pytania o to, czy rodzina królewska przetrwa tak poważny kryzys. W tej chwili Beatrycze i Eugenia pozostają pod opieką króla Karola III, który próbuje ochronić je przed skutkami dramatu. Monarcha otacza je szczególną opieką, starając się zapewnić wsparcie w tym niezwykle trudnym momencie. Społeczność brytyjska z niepokojem obserwuje, jak rozwija się ta sprawa, która już teraz wydaje się mieć poważne reperkusje dla całego rodu Windsorów.

Skandal z udziałem Andrzeja może mieć tragiczne skutki dla dalszego życia jego córek

Skandal z udziałem ojca grozi Beatrycze i Eugenii poważnymi konsekwencjami zarówno finansowymi, jak i społecznymi. W mediach coraz głośniej pojawiają się pytania dotyczące źródeł finansowania luksusowego życia sióstr, w tym licznych zagranicznych wyjazdów. Beatrycze według doniesień miała wyjeżdżać nawet 17 razy w roku. Pojawiły się również wątpliwości, skąd pochodziły środki przekazywane przez Andrzeja na ich konta bankowe. Kryzys zmusza księżniczki do głębokiej refleksji nad przeszłością i własną lojalnością wobec rodziców.

Zarówno Andrzej Mountbatten-Windsor, jak i Sarah Ferguson, matka Beatrycze i Eugenii, byli powiązani z Jeffreyem Epsteinem. W dokumentach amerykańskiego finansisty pojawiły się twierdzenia, że "sponsorował życie pewnej księżnej". Ingrid Seward, ekspertka i autorka książek o rodzinie królewskiej, w rozmowie z brytyjską prasą "Daily Mail" podkreśliła, że siostry mogą zacząć wątpić we wszystko, co do tej pory powiedzieli im rodzice.

Wszystkie wątpliwości powrócą z pełną mocą - wakacje, które spędzały jako dzieci, pieniądze, które ojciec wpłacał na ich konta bankowe, wszystkie cudowne rzeczy, którymi się cieszyły. Gdzieś w głębi duszy będą się zastanawiać, skąd naprawdę pochodziły te pieniądze. Niestety, zaczną wątpić we wszystko, co kiedykolwiek powiedział im ojciec skomentowała.

Mimo wszystko Beatrycze i Eugenia starają się być lojalne wobec obojga rodziców, choć ich wzajemne relacje pozostają napięte. Informatorzy cytowani przez brytyjskie media nie ukrywają, że obecny kryzys mocno obciążył psychikę obu sióstr. Utrata wsparcia ojca i niepewność co do przyszłości skłoniły je do szukania pomocy u króla Karola III, który niezwłocznie odpowiedział, oferując wsparcie i ochronę.

