W 2009 roku miał się odbyć w Warszawie koncert Britney Spears w ramach trasy "Circus Tour", ale ostatecznie został odwołany z niewyjaśnionych przyczyn. Dla fanów piosenkarki mamy jednak dobrą wiadomość - Britney przyleci do Warszawy jeszcze we wrześniu tego roku. Piosenkarka o wizycie w kilku krajach Europy poinformowała na Twitterze, a my znamy nieco więcej szczegółów.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Britney pojawi się w Warszawie, aby promować swoją kolekcję bielizny i piosenkarka weźmie udział w jednym dużym evencie medialnym zorganizowanym z tej okazji. Tuż po jego zakończeniu poleci do kolejnego kraju, który jest na jej liście. Wizyta będzie miała związek tylko i wyłącznie z promocją bielizny, nie możemy zatem liczyć na jakiekolwiek występy czy udział w telewizyjnym show.

Cieszycie się?

