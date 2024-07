Britney Spears skończyła dziś 35 lat! Księżniczka popu świętuje swoje urodziny, a my z tej okazji przygotowaliśmy dla Was nagranie, dzięki któremu możecie zobaczyć, jak zmieniała się w ostatnich latach. Britney od dzieciństwa była związana z show-biznesem, jednak cały świat oszalał na jej punkcie w 1998 roku, kiedy to usłyszeliśmy jej wielki hit "Baby One More Time". Od tamtej chwili panna Spears była jedną z najbardziej popularnych artystek, a każdy jej utwór królował na listach przebojów. Życie księżniczki popu nie było jednak usłane różami. W 2007 roku gwiazda przeżyła załamanie nerwowe, świat obiegły wówczas zdjęcia Britney obcinającej na łyso głowę.

Po tamtych wydarzeniach Britney Spears udało się jednak wrócić na szczyt! Zobaczcie, jak artystka zmieniała się przez ostatnie lata!

Britney Spears skończyła 35 lat.