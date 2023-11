Jakub Kornhauser - brat Agaty Dudy - udzielił wywiadu dla "Wyborczej". Znany poeta oraz krytyk literacki opowiedział o tym w jakim duchu został wychowany z siostrą Agatą - oraz kiedy nastąpił pewnego rodzaju ich rozłam:

Gdy byłem mały, obowiązywały w domu dwie narracje - jedna, że rodzina taty jest żydowska, druga, że austriacka. Bawiłem się tymi narracjami i dowolnie wymieniałem. Nazwisko Kornhauser - z końcówką er - jest przecież typowo austriackie. Nigdy nie miałem też problemu z tym, że mam żydowskich przodków, przeciwnie - był to dla mnie powód do dumy - powiedział w rozmowie z "Wyborczą".

Kornhauser w wywiadzie wspominał o tym jak widział swojego ojca - można powiedzieć, że dziadkowie o niego walczyli:

Rano dziadek, który aktywnie działał w gminie żydowskiej, zabierał tatę do domu modlitwy, wieczorem babcia próbowała nauczyć go pacierza. Jakby przeciągali linę. Mama jest katoliczką, w takim duchu wychowywała Agatę i mnie. Ja już w liceum przestałem wierzyć w tę wspólnotowość, choć podobnie jak tata wierzę w coś nadprzyrodzonego. Nie jestem racjonalistą, racjonalne podejście do rzeczywistości bardzo mnie denerwuje. Może dlatego zajmuję się surrealizmem i magicznymi historiami, a zinstytucjonalizowane, zhierarchizowane religie bardzo mnie odstręczają - dodał Jakub Kornhauser.