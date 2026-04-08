Pod koniec grudnia 2025 roku media obiegła zaskakująca wiadomość o ślubie Viki Gabor, który wokalistka zawarła według romskiej tradycji z Giovannim Trojankiem. Informację przekazał w mediach społecznościowych dziadek pana młodego. Teraz Bogdan Trojanek na kanapie "Dzień dobry TVN" opowiedział o weselnych planach pary.

Viki Gabor i Giovanni Trojanek wzięli ślub

Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli wyjaśnił wówczas muzyk.

Informacja o ślubie młodej wokalistki wywołała wówczas ogromne poruszenie w mediach, tym bardziej, że zwyciężczyni Eurowizji Junior wcześniej nie pokazywała publicznie swojego ukochanego. Teraz Bogdan Trojanek ponownie wrócił do tego tematu na antenie programu "Dzień dobry TVN", gdzie zabrał głos w sprawie ślubu Giovanniego i Viki.

Bogdan Trojanek o weselu Viki Gabor i Giovanniego

Dziadek Giovanniego Trojanka pojawił się niedawno w programie "Dzień dobry TVN" z okazji Międzynarodowego Dnia Romów. Bogdan Trojanek opowiedział między innymi o romskich zwyczajach i tradycjach, przybliżając widzom kulturę swojej społeczności. W rozmowie z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim nie zabrakło również wątku ślubu Viki i Giovanniego. Gość śniadaniówki zaznaczył, że wesele jego wnuka i znanej wokalistki jeszcze się nie odbyło.

Szanowni państwo, żadnego wesela jeszcze nie było. Nie wiem, skąd takie informacje powiedział wprost.

Trojanek wyjaśnił również, że jak dotąd para przeszła jedynie ceremonię ślubu cygańskiego. Polega ona na błogosławieństwie udzielanym przez rodziców i dziadków młodej pary, będąc symbolicznym aktem zatwierdzającym związek w duchu romskich tradycji.

Ślub był cygański, ten normalny, ale nie wesele. (...) To dwie różne rzeczy. (...) Przyjdzie na wszystko pora podsumował.

