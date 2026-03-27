Magdalena Boczarska po latach zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w 18. edycji tanecznego show stworzyła taneczną parę z wielokrotnym zwycięzcą programu Jackiem Jeschke. Aktorka i tancerz od pierwszych odcinków show typowani są na faworytów edycji, zdobywając jedne z najwyższych not za każdą kolejną przedstawioną na parkiecie choreografię. W piątek, na dwa dni przed kolejnym odcinkiem programu, do sieci trafiło nagranie, które natychmiastowo obiegło Internet. Co wydarzyło się między Boczarską a Jeschke?

Mateusz Banasiuk reaguje na pocałunek Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" wszystkie pary na parkiecie zaprezentowały się nie w duecie, a trio. Ze względu na motyw rodzinny towarzyszący niedzielnej emisji, gwiazdy mogły zaprosić na parkiet swoich bliskich. Magdalena Boczarska do tanecznej rywalizacji wybrała swojego wieloletniego partnera. Aktorka z Mateuszem Banasiukiem zatańczyli argentyńskie tango, rozgrzewając parkiet do czerwoności, zdobywając maksymalną liczbę punktów od jury oraz lawinę pozytywnych komentarzy od internautów. 5 dni po pamiętnym odcinku do sieci trafiło nagranie relacjonujące przygotowywanie Boczarskiej, Banasiuka i Jeschke do tanecznego show. Jedna scena od razu zwróciła uwagę internatuów.

Na nagraniu zamieszonym na Instagramie aktorki zobaczyć można moment, w którym zarówno ze swoim życiowym, jak i tanecznym partnerem wspólnie oglądają taniec z próby generalnej. W pewnym momencie Banasiuk zauważył pocałunek Boczarskiej i Jeschcke w trakcie tańca i zareagował natychmiastowo:

Pocałowała ciebie. (...) Dlaczego go pocałowałaś, a mnie nie całujesz? Pocałowała go! mówił w emocjach Banasiuk.

Oczywiście całe towarzystwo odebrało całą sytuację w sposób humorystyczny. Jacek nie zawahał się przed przewrotną odpowiedzią.

To nie był pocałunek. To było dotknięcie usta w usta tłumaczył ironicznie Jeschke.

Całość skwitowała roześmiana Boczarska, pokazując, jak duży ma do siebie dystans, a także to, że w jej relacji z Mateuszem Banasiukiem nie brakuje pozytywnych emocji i wzajemnego zaufania.

Oj tam podsumowała śmiejąca się Boczarska.

Banasiuk wspiera Boczarską na próbach do kolejnego odcinka "TzG"

Mimo że była to ostatnia okazja w programie, dzięki której Boczarska mogła zaprezentować pełną choreografię ze swoim życiowym partnerem, to ten chętnie wspiera ją podczas prób do kolejnych odcinków show. Na najnowszych nagraniach na Instagramie aktora zobaczyć możemy jego wejście na salę treningową Magdy i Jacka z upominkami. Co więcej, fani mogli dowiedzieć się, że w najbliższym odcinku Boczarska i Jeschke zatańczą pełne emocji paso doble.

