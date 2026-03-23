W odcinku rodzinnym „Tańca z gwiazdami” Magdalena Boczarska na parkiet weszła nie tylko z Jackiem Jeschke, ale też z Mateuszem Banasiukiem. Prywatnie są ze sobą od ponad 10 lat, a wspólny występ od razu podbił atmosferę w studiu. Trójka zaprezentowała ogniste tango, które przyciągnęło uwagę publiczności i jurorów. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń programu Polsatu.

Magdalena Boczarska powaliła na kolana jury "Tańca z gwiazdami". Dostała maksymalne noty

W ostatnim odcinku argentyńskie tango Boczarskiej i Banasiuka rozgrzało parkiet "Tańca z Gwiazdami" do czerwoności. Uczestniczka zgarnęła maksymalne noty od jurorów i umocniła swoją pozycję. To jednak nie zakończyło historii tego wieczoru, bo show natychmiast przeniosło się do sieci. Nagranie z tańca trafiło do mediów społecznościowych „Tańca z gwiazdami”, a pod postem zaczęły pojawiać się kolejne opinie. Wśród nich szczególnie wybił się krótki, jednoznaczny komentarz Katarzyny Cichopek. Prezenterka telewizyjna oceniła występ Magdaleny Boczarskiej wprost.

Warto przypomnieć, że rodzinny odcinek do udanych mogą zaliczyć również Sebastian Fabijański oraz Izabella Miko. Natomiast po raz kolejny jurorów nie przekonał do siebie Piotr Kędzierski.

Katarzyna Cichopek zachwycona występem Magdaleny Boczarskiej w Tańcu z gwiazdami

Pod nagraniem z udziałem Magdaleny Boczarskiej pojawiły się wpisy Katarzyny Cichopek oraz innych rozpoznawalnych osób, które rozpływały się nad tańcem aktorki. Swoją reakcję zostawiła Vanessa Aleksander, a kolejne słowa uznania dopisała Małgorzata Socha. Do dyskusji dołączyła również Patricia Kazadi, która zwróciła uwagę na wiele elementów naraz: od tańca i pracowitości, po stroje, choreografię oraz światło.

Fenomenalnie! napisała w komentarzach Katarzyna Cichopek.

Zjawisko dodała Vanessa Aleksander.

Cudowni! Brawa dołączyła do pochwał Małgorzata Socha.

Wszystko! Wasz taniec, pracowitość, charyzma, stroje, choreografia, światło. Wszystko było majstersztyk. Uczta dla oka pod każdym względem. Brawo podsumowała Patricia Kazadi.

Wygląda na to, że Magdalena Boczarska po raz kolejny potwierdziła, że znajduje się w ścisłym gronie faworytów do walki o Kryształową Kulę. Aktorka zachwyca zarówno jurorów, jak i wodzów Tańca z gwiazdami od pierwszego odcinka tej edycji.

