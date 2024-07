Kwietniowy numer brytyjskiego Elle ma aż dwie okładki. Widnieją na nich bliźniaczki Olsen i każda z nich dostała własną okładkę.

Ashley Olsen (po lewej) i Mary-Kate Olsen (po prawej) to dziecięce gwiazdy Hollywood, które zbiły ogromną fortunę nie na grze aktorskiej, ale przede wszystkim na modzie. Od dziecka sygnowały swoim nazwiskiem linie ubrań, a teraz są właścicielkami prężnej modowej marki The Row.

Ashley i Mary-Kate to jedne z najsłynniejszych fashionistek na świecie. To aktorki, projektantki i milionerki. Nic więc dziwnego, że są aż tak pożądane, a ich twarze można co i rusz oglądać na okładkach największych magazynów modowych. Mimo, że są niemal nie do siebie łudząco podobne to różnią się od siebie charakterem. Można to zauważyć na najnowszych okładkach Elle. Gdzie Ashley prezentuje się bardziej rockowo, a Mary-Kate bardziej romantycznie.

