Blanka Lipińska odpowiada Roksanie Węgiel i tłumaczy się ze swojego zachowania wobec młodej gwiazdy

Blanka Lipińska skomentowała niedawne słowa Roksany Węgiel, która zdradziła, że pisarka źle potraktowała ją podczas jednej z imprez. Co na to autorka erotyków? Odpowiedziała wprost.

Roksana Węgiel gościła niedawno w podcaście Żurnalisty, gdzie opowiedziała o zaskakującej i niezbyt przyjemnej sytuacji, której doświadczyła podczas spotkania z Blanką Lipińską na oficjalnej imprezie. Jak wspomniała, było to na gali Plejady, a autorka erotyków miała spojrzeć na nią niepochlebnym okiem, "zjechać od góry do dołu" i zasugerować młodej piosenkarce, by koło niej nie stała. Roksana Węgiel odebrała to w negatywny sposób, a teraz Blanka Lipińska postanowiła skomentować całą sytuację.

Blanka Lipińska odpowiada na krytykę ze strony Roksany Węgiel

Temat ten wreszcie musiał dotrzeć do głównej zainteresowanej, czyli Blanki Lipińskiej. Podczas niedawnej sesji pytań i odpowiedzi jedna z fanek poprosiła pisarkę erotyków o to, by zabrała głos w sprawie sytuacji sprzed kilku lat. Roksana Węgiel wyznała, że źle wspomina spotkanie z Blanką Lipińską, o którym opowiedziała u Żurnalisty. Teraz Blanka Lipińska opowiedziała o całej sytuacji i tłumaczy się z tego, co powiedziała młodej artystce.

Z komentarza Blanki Lipińskiej można wywnioskować, że młoda gwiazda źle odebrała jej intencje. Autorka książki "365 dni" wyznała, że podczas gali rzeczywiście zwróciła się do piosenkarki, ale tylko po to, aby uchronić Roksanę Węgiel przed ewentualną krytyką za to, że pozuje z osobą, która wtedy uznawana była w mediach za "zło wcielone".

- Ze względu na to, o czym są moje książki i jak ich kontrowersyjność została nadmuchana w naszym kraju od początku mam zasadę, że nie pozuję z dziećmi. Roksi miała wtedy chyba 14 czy 15 lat. nie uważałam, że to dobrze będzie dla niej, by stała koło laski, która jest pierwszym "złem wcielonym" tego kraju. Ot - i cała "fascynująca" historia. Bardzo mi przykro, że odebrała to personalnie - napisała na Instagramie Blanka Lipińska.

Myślicie, że Roksana Węgiel zareaguje na wyznanie Blanki Lipińskiej i dojdzie między nimi do porozumienia? Autorka erotyków nie ukrywa, że jest jej przykro, że młoda gwiazda poczuła się dotknięta jej słowami.

