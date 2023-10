Apoloniusz Tajner w rozmowie z mediami opowiedział o dramatycznych wydarzeniach sprzed kilku tygodni, kiedy to żona Dawida Kubackiego trafiła do szpitala. Skoczek niespodziewanie zakończył sezon narciarski i szybko wrócił do Polski, żeby być przy ukochanej. Szybko okazało się, że Marta Kubacka jest w bardzo ciężkim stanie, a lekarze walczą o jej życie. Na szczęście żona skoczka poczuła się już lepiej i mogła wrócić do domu. Teraz Apoloniusz Tajner podczas wywiadu zdradził kulisy dramatu Marty i Dawida Kubackich.

Apoloniusz Tajner o dramacie Marty i Dawida Kubackich

Nieco ponad miesiąc temu Dawid Kubacki opublikował na Instgaramie poruszające zdjęcie żony i córek, a w opisie wyjawił, dlaczego dzień wcześniej nagle wrócił do Polski i wcześniej zakończył sezon narciarski. Sportowiec zdradził, że z przyczyn kardiologicznych jego żona trafiła do szpitala i jest w ciężkim stanie. Na szczęście, żona Dawida Kubackiego po tygodniach walki o życie wyszła ze szpitala i wróciła do domu.

Teraz Apoloniusz Tajner, były trener polskich skoczków, w "Wieczornym Expressie" skomentował decyzję Dawida Kubackiego, który zrezygnował z kolejnych konkursów i wrócił do Polski, żeby być przy żonie. Były trener skoczków zdradził kulisy dramatu:

Jeżeli pojawia się sygnał, że znaleziono nieprzytomną żonę, która jest w szpitalu i szykuje się do przetransportowania do kolejnego szpitala, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać- wyznał Apoloniusz Tajner.

Apoloniusz Tajner stanął murem za Dawidem Kubackim i nie ukrywa, że nie wyobraża sobie, żeby skoczek podjął inną decyzję niż powrót do domu.

Rzuca się wszystko w tym momencie, priorytet jest jeden – wracam do domu. Raz, że trzeba się dziećmi zająć, dwa, że trzeba to wszystko zorganizować, trzy, że trzeba być przy żonie, która była wtedy nieprzytomna- mówił w "Wieczornym Expressie". Gdyby zrobił inaczej, można by dyskutować. Nie w takiej sytuacji. W mojej mentalności nie mieści się inne zachowanie. Tylko tak mógł zrobić i tak zrobił- dodał.

Jak ujawnił ostatnio Dawid Kubacki teraz jego żonę czeja długa rehabilitacja, a po wyjściu ze szpitala do codziennego funkcjonowania potrzebuje kardiowertera, czyli wszczepialnego defibrylatora serca.

Marcie Kubackiej życzymy dużo zdrowia!

