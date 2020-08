Blanka Lipińska w nowym mieszkaniu szykuje specjalny pokój dla Barona! Pokazała zdjęcia

Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories zdradziła, że w jej nowym mieszkaniu szykuje specjalny pokój dla Aleksandra Barona. Jak chce go urządzić? Autorka głośnej powieści erotycznej "365 dni" powoli urządza swoje gniazdko, ale już zapowiedziała, że jak tylko się urządzi to pokaże swoim fanom, jak wygląda jej apartament. Teraz uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała pokój Barona!

Zaledwie kilka tygodni temu Blanka Lipińska za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradziła, że kupiła nowe mieszkanie. Dziś autorka powieści "365 dni" ma już przeprowadzkę za sobą, ale jak sama przyznaje, jej gniazdko jeszcze nie jest umeblowane. Teraz Blanka zdradziła, że jeden z pokoi jest zarezerwowany tylko dla jej partnera!

Na razie mieszkam w salonie, bo tutaj mam klimatyzację, śpię sobie na materacu- zdradziła podczas relacji na InstaStories. Chciałabym wam pokazać to mieszkanie, ale nie, dopóki go nie skończę to nie chcę żebyście widzieli jakie ono teraz jest, jak widzicie jest puste- dodała.