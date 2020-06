Blanka Lipińska kupiła nowe mieszkanie z ogromnym tarasem. Autorka "365 dni" zamieszka z Baronem? 

Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories zdradziła, że kupiła nowe mieszkanie z wielkim tarasem! Okazuje się, że autorka głośnej powieści erotycznej "365 dni" przeprowadzi się do niego już za kilka tygodni. Teraz Blanka Lipińska rozpoczyna urządzanie nowego apartamentu. Sprawdźcie, co powiedziała! Co musi znaleźć się w jej mieszkaniu?

Blanka Lipińska urządza nowe mieszkanie

Blanka Lipińska już od kilku miesięcy jest szczęśliwa u boku Aleksandra Barona. Zakochani są razem od początku roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa dość szybko ze sobą zamieszkali. Dziś zakochani chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia i zdradzają, jak wygląda ich wspólne życie.

(...) Śpimy do późna, bo w nocy oglądamy seriale i bajki na Netfliksie. Kiedy ja gotuję, Alek zazwyczaj komponuje. Dzisiaj np. postanowiliśmy powiesić lampki na balkonie. Wcześniej wyrzucaliśmy meble i kupowaliśmy nowe. Jutro będziemy oklejać drzwi, a za tydzień? Strach się bać! Kto wie, może np. wykopiemy tunel pod blokiem?- zdradziła ostatnio w rozmowie z "Fleszem".

Teraz okazuje się, że zakochani już wkrótce przeprowadzą się do nowego mieszkania! Blanka Lipińska podczas relacji na InstaStories przyznała, że właśnie rozpoczyna urządzanie apartamentu.

- Pytacie jak poszły negocjacje mieszkania. Taak, udało się. Przeprowadzam się w przyszłym miesiącu. Teraz muszę to wszystko urządzić. Sofy, łóżka, komody, rzeźby, trupie czachy, pistolety. A do tego wszystkiego jeszcze, mam gigantyczny taras. Chciałabym, żeby był taki piękny. Teraz trzeba go wyczyścić. Chciałabym mieć drzewa na tarasie i jacuzzi! - zdradziła Blanka Lipińska.

Jak Blanka Lipińska urządzi nowe mieszkanie? My już czekamy na pierwsze fotki i nagrania z apartamentu autorki powieści "365 dni"!

