Baron pokazał zdjęcie ze starą miłością... Blanka Lipińska musiała się z tym liczyć od samego początku

Baron i Blanka Lipińska postanowili spędzić swój wolny czas z dala od miasta. Wyjechali na Mazury, a przepięknymi widokami i tym, jak się relaksują, chwalą się na Instagramie. Faktycznie można pozazdrościć im tych przepięknych widoków. Jednak okazuje się, że Baron dzieli czas pomiędzy swoje dwie miłości. A co najlepsze, Blanka od początku musiała to zaakceptować!

I co teraz?

Blanka Lipińska i Baron to zdecydowanie najgorętsza para ostatnich miesięcy w polskim show biznesie. Ich relacja zaskoczyła wszystkich, tym bardziej, że udawało im się ją ukrywać przez kilka miesięcy! Dzięki temu, bez presji mediów mogli się przekonać, czy uczucie, które do siebie żywią jest mocne.

Dziś już ani Blanka ani Baron nie ukrywają tego co ich łączy a internauci uwielbiają oglądać ich wspólne Instastory. Jednak na ostatnim zdjęciu z Mazur Baron pozuje ze swoją inną miłością:

ME AND MY GIRLFRIEND 🥰 SORRY BLANIA 😛😘 - podpisał zdjęcie z gitarą