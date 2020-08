Blanka Lipińska świętuje pół roku związku z Baronem. "Jestem romantyczna jak nastolatka!" Pokazała zdjęcie

Takiej miłości można tylko pozazdrościć! Blanka Lipińska i Alek Baron świętują dziś pół roku swojego związku. Autorka "365 dni" przyznała, że przy ukochanym czuje się jak nastolatka. Dodała wzruszający wpis, w którym podsumowała piękne chwile, jakie razem przeżyli i pokazała piękne zdjęcie. Ale oni są szczęśliwi! Koniecznie zobaczcie, co napisała.

Związek Blanki Lipińskiej i Barona zaskoczył ich fanów. Początkowo zakochani nie chcieli dzielić swoim uczuciem publicznie, aby móc spokojnie budować swoją relację. Od kiedy wiadomość o ich związku stała się oficjalna, fani śledzą każdy ich krok. Niedawno Blanka świętowała swoje 35 urodziny. Przyznała, że dostała wyjątkowy prezent od Barona, mówiąc, że "dał jej ogromną cześć siebie" , a internauci zaczęli spekulować o tym, że spodziewają się dziecka lub zaręczyli się. Autorka "365 dni" ucięła te plotki, jednoznacznie im zaprzeczając.

Dziś Blanka i Baron świętują sześć miesięcy w związku:

To już pół roku 😍 Tak, wiem jestem romantyczna jak nastolatka i dobrze mi z tym 🙌🏼😁 Tak, liczę miesiące i uwielbiam to 🤷🏼‍♀️😂🎉 Zdawałam maturę z historii, może to ma jakieś znaczenie 🤔 A tak poważnie 😁... super jest być Twoją dziewczyną @alekbaron ❤️💋🔥🎸🥂✨🙏🏼🍦 - napisała Blanka