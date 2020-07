Tajemniczy wpis Blanki Lipińskiej o urodzinowym prezencie od Barona wywołał lawinę spekulacji. Autorka "365 dni" dostała nawet wiadomość z gratulacjami z powodu ciąży. Zdenerwowana mijającymi się z prawdą domysłami fanów, postanowiła zabrać głos. Pozostawiła ostry komentarz. Co napisała?

Blanka Lipińska kilka dni temu świętowała swoje 35. urodziny. Z tej okazji pochwaliła się podjęciem współpracy z zagraniczną agentką, która będzie reprezentowała jej interesy za granicą. Określiła to mianem prezentu "od siebie dla siebie". Fanów pisarki równie mocno zainteresował fakt, co dostała na urodziny od Barona. Na jej Instagramie pojawił się post:

Internauci zaczęli snuć domysły o ciąży lub zaręczynach Blanki Lipińskiej i Barona. Autorka "365 dni" dostała nawet prywatną wiadomość z gratulacjami od fanki. Postanowiła jednak przerwać lawinę spekulacji:

Odnośnie moich urodzin. Serio uważacie, że ciąża albo zaręczyny to prezent??? Jedno i drugie to deklaracja odpowiedzialności. To decyzja dwóch osób, a nie kwestia podarunku. To wspólnota, o której decyduje dwoje ludzi... Tak bardzo nie rozumiem świata, w którym przyszło mi żyć... Gdzie szczęście kobiety sprowadzane jest do ciąży albo małżeństwa... - napisała na Instastory.