Blanka Lipińska robi porządki podczas kwarantanny. Wszystko przypomina jej o Baronie! 

Blanka Lipińska i Baron to najświeższa ale i bardzo gorąca para w polskim show-biznesie. W obliczu kwarantanny spowodowanej koronawirusem pisarka postanowiła spożytkować swój czas na robieniu porządków w mieszkaniu, jednak wszystko przypominało jej o ukochanym! Ale tam romantycznie! Nawet przy sprzątaniu.

Blanka Lipińska nie może zapomnieć o Baroni ani na chwilę

Związek Blanki Lipińskiej i Barona był sporym zaskoczeniem! Nikt nie spodziewał się tak dużych zmian w życiu miłosnym pisarki, która głośno mówiła, że uwielbia być singielką. Teraz przyszedł czas na nowy etap. Trwająca kwarantanna pozwala zakochanym spędzić ze sobą więcej czasu niż by to było, kiedy ich grafik byłby przepełniony aktywnościami zawodowymi. Blanka na swoim Instagramie ochoczo relacjonuje jak spędza czas z Baronem:

Dla mnie kwarantanna mogłaby trwać i do wakacji - podpisała jedno ze zdjęć, na którym widać jak ukochany gra jej na gitarze.

To jednak nie wszystko! Blanka postanowiła wykorzystać czas na zrobienie domowych porządków. Podczas sprzątania znalazła kostkę do gitary należącą do muzyka:

Porządki dopadły i nas - napisała

Coś nam się wydaje, że robiąc to zdjęcie na ustach pisarki mógł pojawić się uśmiech :)

Blanka Lipińska ani na chwilę nie może zapomnieć o ukochanym. O miłości do Barona przypominają jej małe szczegóły, którymi pochwaliła się na Instagramie:

Początkowo Baron i Blanka ukrywali swój związek, aby ich uczucie mogło rozwijać się z dala od mediów. Teraz kiedy już wszystko wyszło na jaw, są już pewni tego, co do siebie czują.