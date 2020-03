"Bezrobotna" Blanka Lipińska pokazała romantyczne zdjęcie z kwarantanny... Tak, zgadliście z kim ją spędza

Kariera Blanki Lipińskiej szła dotąd jak burza! Seria bestsellerów książkowych "365 dni", program "Tylko jeden" na Polsacie, gorący romans z Baronem... Pisarka często gości ostatnio na łamach gazet i stronach portali rozrywkowych. Ale teraz sporo się zmienia w jej życiu. I to chyba nie tylko przez koronawirusa i kwarantannę. Zobaczcie, co zdradziła na swoim profilu instagramowym

Pierwsze zdanie w relacji Blanki Lipińskiej zabrzmiało dość dramatycznie. Pisarka zakończyła właśnie nagrania do programu "Tylko jeden" i zdradziła, że...

Czy to powód do zmartwienia? Zdecydowanie nie! Chwilę potem dodała bowiem:

Bardzo, bardzo mnie to cieszy.

Co zamierza? Szykuje kolejny hit wydawniczy? Zdradziła, że chce teraz odpocząć. Planowała miesięczne wakacje, ale koronawirus i zamknięcie granic zmieniła te plany. Ale i tak zamierza odpowczywać.

Żeby wam nawet nie przyszło do głowy pisać do mnie wiadomosći pt. to napisz książkę. Nie! Teraz nie ma pracy. Miałam powinny być miesięczne wakacje, ale z racji tego że nie mogę nigdy wylecieć, będę poświęcajć czas nic nierobieniu. Nie napiszę książki, nie napiszę scenariusza, nie będę się zajmować niczym. Będziecie ogladać nudną Lipińską piekącą ciasta. Będę gotować, oglądać Netflix, pić alkohol i robić inne miłe czynności - deklarowała.