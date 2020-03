Jak romantycznie! Nie uwierzycie, co Blanka Lipińska zrobiła dla Barona! Spodziewalibyście się? 

Blanka Lipińska i Baron już nie ukrywają tego, co do siebie czują. Pisarka zdecydowała się nawet opublikować pierwsze wspólne zdjęcie z nowym partnerem. Do tej pory Blanka kreowała swój wizerunek na bardzo ostry i kontrowersyjny, jednak gorące uczucie do Barona wykrzesało z niej również te romantyczną stronę! Nie uwierzycie, na jaki gest się zdobyła!

Nie mówcie nikomu, bo stracę opinię podłej, zimnej s*ki - żartowała na swoim Instastory

Co takiego miała na myśli?

Romantyczny gest Blanki Lipińskiej dla Barona

Początkowo Blanka Lipińska i Baron utrzymywali swoją relację z dala od mediów. Jednak po publikacji zdjęć paparazzi, zrobionych im podczas romantycznej randki w Sopocie Blanka przyznała, że jest zakochana.

Myślałam, że dłużej uda nam się utrzymać związek w tajemnicy. Cóż mam powiedzieć? Zdjęcia nie kłamią, spotykamy się – potwierdziła w rozmowie z „Fleszem”.

Dodatkowo przy okazji nagrywania codziennego Instastory przyznała się do romantycznego gestu, jaki ostatnio zrobiła dla Barona! Okazało się, że Blanka, jako miłośniczka gotowania, upiekła dla ukochanego szarlotkę. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że przygotowała ją w brytfance w kształcie serca:

Dostaję od was dużo pytań dotyczących szarlotki bez glutenu. Czy była dobra? No cóż, trzeba zapytać Barona, ponieważ to on ją jadł i prawie zjadł. Zrobiłam ją w brytfance w kształcie serca. Tak, jestem romantyczna, ale nie mówcie nikomu, bo stracę opinię podłej, zimnej s*ki

W końcu małe gesty cieszą najbardziej :) Spodziewaliście się, że Blanka lubi być taka romantyczna? :) Baron to ma szczęście.

Blanka Lipińska przygotowała Baronowi szarlotkę w brytfance w kształcie serca!

Zakochani już nie ukrywają swojego związku. Blanka pokazała w sieci pierwsze zdjęcie z Baronem i podpisała:

A teraz płoń internecie