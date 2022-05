Blanka Lipińska mówi, ile przytyła: "To jest dużo przy 160 centymetrach wzrostu"

Życie Blanki Lipińskiej nieustannie wzbudza wiele kontrowersji pośród fanów - zupełnie podobnie jak jej waga. Autorka sagi erotyków od jakiegoś czasu nieustannie słyszy niewybredne komentarze na swój temat. Wydaje się już być nimi znudzona. Tym razem jednak zareagowała nieco nerwowo - nie przebierając w słowach!

Blanka Lipińska odpowiada na zarzuty, że przytyła

Waga Blanki Lipińskiej to nieustannie temat, który porusza fanów. Szczególnie, że pisarka już od dłuższego czasu zmaga się z jej wahaniami. Jakiś czas temu Blanka Lipińska wyznała, jak znacząco schudła - z 84 kg do 45 kg! To była spektakularna metamorfoza. Tym razem jednak jest wręcz przeciwnie - niektórzy fani nie mogą przeżyć, że celebrytka po licznych wakacyjnych wyjazdach przybrała na wadze. Ostatnio jeden z internautów znowu wytknął jej nową wagę, natomiast wszyscy pozostali oburzyli się tym faktem. Celebrytka na swoim InstaStory wyznała, że przybrała na wadze 7 kg:

- Nie rozumiem, skąd oburzenie, generalnie, owszem przytyłam. Ja to mówię, utyłam siedem kilogramów, to jest dużo przy 160 centymetrach wzrostu

A następnie odniosła się do całej sytuacji w mocnych słowach:

- Jak można tak powiedzieć obcej osobie? Jak widać można. Słuchajcie, to i tak jest jedna z lżejszych rzeczy, które ja słyszę na swój temat. Kwestia przyzwyczajenia. Jak w cytowanej przeze mnie piosence - "w d*pie to mam". Naprawdę mam to w d*pie

Wymowny filmik na InstaStory podpisała równie wymownym i żartobliwym stwierdzeniem:

- Na całe moje szczęście ulewam się równiutko

Instagram @blanka_lipinska

Blanka Lipińska walczy o powrót do formy

Pisarka brzmi naprawdę przekonująco i jak śmiało można stwierdzić, że jest już nieco znudzona tematem jej wagi. Nie da się jednak ukryć, że dla pisarki wygląd jest niezmiernie ważnym elementem w jej życiu - jakiś czas temu Blanka Lipińska wyliczyła, ile urodowych poprawek sobie zafundowała. Ostatnio natomiast autorka "365 dni" wyznała, że jej kompleksem są grube uda. Właśnie dlatego celebrytka marząc o powrocie do formy postawiła na regularne treningi - każdy z nich jest dla niej wyczekanym wydarzeniem:

- Idę na trening, już się nie mogę doczekać

Instagram @blanka_lipinska

Blanka Lipińska na temat kompleksów

Swój wywód na instagramowych relacjach Blanka Lipińska zakończyła przemyśleniami na temat wagi i pouczeniem. Wówczas autorka wyznała, że zarówno dodatkowe kilogramy, jak i ich brak może być problematyczny.

- Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Jak mówi się komuś, że jest gruby, to jest to obraźliwe i wszyscy się oburzają. A ja znam bardzo wiele dziewczyn, które są bardzo chude. Nie mogą przytyć i jak ktoś do nich mówi: "Ale ty jesteś chuda", to dla nich to jest jak policzek. Także myślmy, kochani, myślmy o innych

Ciężko się z nią nie zgodzić w tej kwestii.