Blanka Lipińska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z Baronem. Tak gorącej fotki autorki głośnej powieści "365 dni" i muzyka z zespołu Afromental jeszcze nie widzieliście! W miniony weekend zakochani w towarzystwie znajomych wypoczywali nad jeziorem i właśnie tam zrobili sobie seksowną fotkę. Pod zdjęciem Blanka Lipińska zamieściła romantyczny wpis o swoim związku z Baronem.

Blanka Lipińska i Aleksander Baron są parą dopiero od kilku miesięcy. Zakochani na początku sierpnia świętowali pół roku swojego związku- z tej okazji autorka głośnej powieści erotycznej opublikowała bardzo romantyczny wpis.

To już pół roku 😍 Tak, wiem jestem romantyczna jak nastolatka i dobrze mi z tym 🙌🏼😁 Tak, liczę miesiące i uwielbiam to 🤷🏼‍♀️😂🎉 Zdawałam maturę z historii, może to ma jakieś znaczenie 🤔 A tak poważnie 😁... super jest być Twoją dziewczyną @alekbaron ❤️💋🔥🎸🥂✨🙏🏼🍦 - napisała wówczas Blanka.