Blanka Lipińska na swoim InstaStory poprosiła fanów o pomoc. Jak twierdzi autorka bestselleru "365 dni", jest okradana! Ma to związek z nielegalną dystrybucją tłumaczeń jej książki. Gwiazda zaapelowała więc do fanów z pewną prośbą. Zobaczcie o co chodzi! Zobacz także: Mama Blanki Lipińskiej zostanie gwiazdą Instagrama? Fani autorki "365 dni" już ją kochają! Blanka Lipińska zaapelowała do fanów. Prosi o pomoc! Blanka Lipińska to od wielu miesięcy jedno z najbardziej gorących nazwisk w polskim show biznesie. Pisarka najpierw zdobyła serca czytelniczek swoją erotyczną powieścią pt.: "365 dni", a teraz ekranizacja jej książki bije rekordy oglądalności. Co więcej, ostatnio wokół tej produkcji zrobiło się głośno także za granicą! Z powodu pandemii koronawirusa film był grany w kinach przez krótki czas. Teraz można go oglądać na platformie Netflix w różnych zakątkach świata i wygląda na to, że polski "Grey" przypadł do gustu fanom z zagranicy. Blanka Lipińska na swoim InstaStory poinformowała, że chce przetłumaczyć swoją powieść na język angielski, by oficjalnie ją wydać. Gwiazda przy okazji przyznała, że jest okradana porzez nielegalne tłumaczenia w niektórych krajach. Z tego też względu postanowiła zaapelować do swoich fanów! Potrzebuję waszej pomocy moi kochani, bo okazuje się, że znalezienie tłumacza i to "native’a”, który przetłumaczy książkę z polskiego na angielski jest bardzo trudne, bo takich ludzi jest w Polsce bardzo niewielu. I teraz pytanie jest takie - czy znacie kogoś, lub ktoś z Was jest takim tłumaczem? [...] Bardzo chcemy wypuścić jak najszybciej książkę na świat, bo w większości krajów jestem okradana i krążą tam nielegalne tłumaczenia i to jest...