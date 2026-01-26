Blanka Lipińska doskonale wie, jak sprawić, by w mediach było o niej głośno. Znana pisarka wywołuje w internautach skrajne emocje nie tylko ze względu na swoją twórczość, lecz także wizerunek. Gwiazda odważnie eksperymentuje ze swoim wyglądem i tym razem znów zdecydowała się na spektakularną zmianę.

Kolejna metamorfoza Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów zmianą wyglądu. Na Instagramie zrelacjonowała pobudkę przed świtem, by na pewno zdążyć na wizytę do fryzjera, u którego zdecydowała się na - jak zobaczyć można było na kolejnych relacjach - zaskakującą metamorfozę. Celebrytka pozostaje przy bardzo krótkiej fryzurze i włosach w oryginalnym, białym kolorze. Wcześniej miała już krótkie cięcie, choć nie w tak odważnej wersji. Najbardziej zdziwieni będą fani pisarki, którzy pamiętają jej wizerunek jeszcze z czasów premiery hitowej trylogii, kiedy gwiazda pojawiała się na ściankach w długich, zawsze wystylizowanych włosach.

W relacjach na instagramie Lipińska nie kryła zachwytu nad nową stylizacją i podziękowała swojemu fryzjerowi za spełnienie włosowego życzenia. Jak się później okazało, nie jest to jednak fryzura jej marzeń.

O czym marzy teraz Blanka Lipińska? Gwiazda znów zaskoczyła wyznaniem

W dalszych nagraniach Blanka w humorystyczny sposób przyznała, że gdyby mogła, najchętniej codziennie układałaby sobie włosy w stylu, w którym robi to również budząca wiele emocji w mediach Magda Gessler.

Moim największym marzeniem, jeśli chodzi o włosy to jest taka Magda Gessler. Wiecie, o co mi chodzi. Burza loków (...), ten rodzaj włosów. To jest moje marzenie. Ale też mierzmy siły na zamiary. Bierzmy pod uwagę to, co jest osiągalne i co nie jest osiągalne. Takie włosy jak ma pani Gessler są dla mnie nieosiągalne, jeżeli chodzi o strukturę, więc poszłam po pomysł nr 2, czyli ultrakrótkie. powiedziała fanom Blanka

Jak myślicie, kiedy Blanka Lipińska pokaże nam się w nowej odsłonie?

Zobacz także: