Magda Gessler sylwester 2025: uczta za niemal 1000 zł

W noc sylwestrową 2025 roku Magda Gessler, znana restauratorka i gospodyni programu „Kuchenne rewolucje”, postanowiła otworzyć dla swoich gości słynną warszawską restaurację „U Fukiera”. Lokal mieszczący się na Starym Mieście zaoferuje klientom wyjątkowe doświadczenie kulinarne w ekskluzywnej atmosferze.

Wydarzenie dedykowane jest osobom ceniącym sobie luksus i kameralne świętowanie. Goście będą mieli okazję spędzić wieczór w historycznych wnętrzach przy wyrafinowanej kuchni, która jest wizytówką Gessler. Gospodyni wieczoru zapowiada niezapomnianą noc z autorskim menu i atmosferą godną powitania Nowego Roku.

Magda Gessler zaprasza na noc sylwestrową do swojej restauracji

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie ośmiodaniowa kolacja degustacyjna. Szef kuchni Szymon Gołofit wraz z Magdą Gessler przygotowali dwa warianty menu: klasyczne i wegetariańskie. Oba zestawy mają reprezentować esencję smaku, elegancji oraz polskiej i europejskiej tradycji kulinarnej.

Zgodnie z informacjami menu będzie składać się z zimnych i ciepłych przystawek, sałaty, dania typu intermezzo - lekkiej pozycji przygotowującej na dalsze smaki, dania głównego oraz deseru. Taki zestaw ma na celu zapewnienie gościom pełnego wachlarza wrażeń kulinarnych.

Ile kosztuje sylwestrowa uczta u Magdy Gessler?

Magda Gessler nie ukrywa, że sylwester w jej restauracji to propozycja dla wymagających – i z zasobnym portfelem. Cena klasycznej wersji kolacji wynosi 589 zł za osobę. Osoby wybierające wersję wegetariańską zapłacą 549 zł.

To jednak nie koniec kosztów. Restauracja oferuje możliwość zamówienia wine pairingu, czyli zestawu wyselekcjonowanych win dobranych do poszczególnych dań. Taka usługa to dodatkowy wydatek w wysokości 369 zł za osobę.

Zatem pełne doświadczenie sylwestrowe w „U Fukiera” - obejmujące ośmiodaniową kolację oraz wine pairing - to koszt niemal 1000 zł za osobę. Taka cena czyni tę ofertę jedną z najbardziej ekskluzywnych propozycji na sylwestra 2025 w Warszawie.

Wine pairing, oferowany za dodatkowe 369 zł, ma być idealnie dopasowany do każdego dania w menu. Dobór trunków ma na celu wydobycie pełni smaków oraz podkreślenie kunsztu kulinarnego serwowanych potraw. Oferta obejmuje zarówno wina europejskie, jak i etykiety z dalszych zakątków świata.

Warto przypomnieć, że niedawno Magda Gessler pokazała swoje świąteczne menu, za które również trzeba słono zapłacić.

Sylwestrowa uczta rozpocznie się punktualnie o godzinie 20.00. Organizatorzy zadbali, by każdy element wydarzenia był dopracowany. Goście mają liczyć na kameralną, elegancką atmosferę, stylową oprawę wnętrz i profesjonalną obsługę. Co myślicie o tej ofercie?

