Blanka Lipińska to polska pisarka i celebrytka, która ogromną popularność - nie tylko w Polsce, ale i zagranicą - zdobyła dzięki bestsellerowej trylogii rozpoczynającej się od kultowej już powieści "365 dni". Dzieło Lipińskiej zyskało jeszcze większego rozgłosu dzięki jego adaptacji (film "Ten dzień" i "Kolejne 365 dni" zostały wyprodukowane przez Netflix). Obecnie jest partnerką scenografa Pawła Baryły. Jak para spędziła tegorocznego sylwestra?

Blanka Lipińskie i jej sylwester pełen dramatów

Blanka Lipińska zdecydowała się podzielić relacją ze swojego sylwestra i w odróżnieniu od wielu polskich gwiazd nie wstawiła zdjęcia w pięknej sukni i nie opisała szampańskiej zabawy do rana. Nikogo by to nie dziwiło, ponieważ Blanka od lat podkreśla, że nie obchodzi szczególnie tego dnia. W tym roku zwróciła jednak uwagę na stan swojego zdrowia.

Jeśli chodzi o Sylwestra, którego nie obchodzę już od lat, to zaczęło się od kołatania serca noc wcześniej i łykania leków, więc w Sylwestra nawet lampki wina nie wypiłam wyznała Lipińska

Nie był to jednak koniec niefortunnych zdarzeń w sylwestrową noc. Dalej pisarka zrelacjonowała uraz, jakiego doznało jedno z dzieci, którym opiekowała się w tym czasie.

Później w trakcie ostrej imprezy polegające na graniu w planszówkę, jedno z dzieci rozwaliło głowę o kanapę i (...) uzgadnialiśmy czy jechać do szpitala, czy nie. opowiedziała pisarka

W dalszej części wieczoru Lipińska jednym beztroskim ruchem sprawiła, że przedwcześnie musiała zakończyć noworoczną celebrację. Tym razem chodziło o jedzenie.

Później bez sensu zupełnie zjadłam kilka chrupków co doprowadziło do takiej kolki, że w sumie to zakończyłam imprezę, bo musiałam się położyć, żeby rozciągnąć jelita, które zwinęły mi się w kłębek zrelacjonowała Blanka

To dlatego Lipińska spędziła sylwestra w łóżku

W dalszej części instagramowego wpisu pisarka podzieliła się w obserwatorami nieco żartobliwymi wnioskami, jakie wyciągnęła z tegorocznych sylwestrowych doświadczeń.

Teraz wnioski - gdybym jadła normalnie, to by mi nic od syfu nie było. Dzieci są niezniszczalne podusomwała

Dalej Blanka postanowiła wyznać swoim obserwatorom, że na co dzień zmaga się z tężyczką, która również wpłynęła na ogólny stan celebrytki.

Jak masz tężyczkę, to Twoje życie bez wlewów magnezowych nie istnieje.Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia. zakończyła Blanka Lipińska

