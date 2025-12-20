Blanka Lipińska jest znana ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi i nie gryzie się w język odpowiadając na pytania internautów. Tak było również tym razem! Blanka Lipińska zdecydowała się zorganizować przedświąteczne Q&A na Instagramie i przyznała, że nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia. Potem padło pytanie o rolę matki chrzestnej... Blanka Lipińska odpowiedziała i zdradziła, że aż dwa razy pojawiła się w tej roli...

Blanka Lipińska przyjęła rolę chrzestnej mimo deklarowanego ateizmu

Blanka Lipińska, znana z trylogii "365 dni" i swojej aktywności w mediach społecznościowych, po raz kolejny wywołała niemałe zamieszanie wokół swojej osoby. Podczas jednej z sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie ujawniła, że została matką chrzestną. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że pisarka deklaruje się jako osoba niewierząca.

Czy zostałabyś chrzestną, jeśli ktoś bliski by Cię poprosił, mimo ateizmu? - zapytał jeden z internautów

Celebrytka otwarcie przyznała, że zgodziła się zostać chrzestną, ale nie poczuwa się do żadnych obowiązków wynikających z pełnienia tej roli. Nawiązała również do faktu, że jej decyzja może być zaskoczeniem dla osób, które oczekują od chrzestnych zaangażowania.

Zostałam dwukrotnie. Zaznaczając, że nie ma to dla mnie żadnej wartości i niczego po mnie spodziewać się w tej kwestii nie należy - wyznała wprost Blanka Lipińska

Blanka Lipińska nie obchodzi świąt i nie kupuje prezentów

Kolejnym zaskakującym wyznaniem Blanki Lipińskiej był fakt, że nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia. W odpowiedzi na pytanie internauty, czy kupuje prezenty na święta, odpowiedziała stanowczo:

Ile razy ja mam to jeszcze powiedzieć? Nic, bo nie obchodzimy świąt. A Ty swoim coś kupiłaś na Chanukę, Id-al-Fit, Diwali albo Nowruz?

W ten sposób pisarka podkreśliła, że święta nie są dla niej istotnym wydarzeniem i nie angażuje się w świąteczne przygotowania ani zakupy prezentowe. Jej podejście do Bożego Narodzenia jest dość luźne i jedynie czasem pozwala sobie na świąteczne akcenty, typu sweter z motywem Grincha.

