Film "365 dni" cieszył się rekordową oglądalnością na Nefliksie i stał się numerem jeden w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Obejrzała go również Doda! Jak go ocenia jako wielka kinomanka, ale i producentka filmowa, która ma na swoim koncie "Dziewczyny z Dubaju"? Padły wymowne słowa!

Doda o filmie "365 dni": "Każde moje słowo mogłoby być obrazą"

O filmie "365 dni" wypowiedzieli się już chyba wszyscy, ale do tej pory nie znaliśmy opinii Dody na temat tej kontrowersyjnej produkcji. Artystka oczywiście ma już seans za sobą, kiedy jednak usłyszała nasze pytanie, trochę wahała się, co odpowiedzieć, by... nikogo nie urazić:

Niestety jest to tak, że jak ktoś krytykował mój film, to wszyscy, którzy go tworzyli, niestety brali to personalnie. Dużo osób, które pracowało przy tym filmie ("365 dni. Ten dzień" - przyp. red), jest też moimi znajomymi. Nie chciałabym ich ranić… Każde moje słowo mogłoby być obrazą - mówi nam Doda.

Doda zdradziła również, czy zna Blankę Lipińską. Posłuchajcie!

