Blanka Lipińska dziękuje fanom za wsparcie po rozstaniu z Baronem! "Wszystko w życiu dzieje się po coś"

Związek Blanki Lipińskiej i Barona to już przeszłość! O ich rozstaniu dowiedzieliśmy się we wtorek, 6. października. Aktualnie pisarka wypoczywa w Egipcie razem z przyjaciółmi, chociaż w tę podróż podobno miała wyruszyć także z Baronem. Jak jednak wiadomo, tak się nie stało.

Wygląda na to, że gwiazda otrzymała mnóstwo ciepłych wiadomości od swoich wielbicieli. Autorka "365 dni" na swoim InstaStory postanowiła podziękować za wsparcie i słowa otuchy, które otrzymała od fanów. Gwiazda w szczególności podziękowała kobietom. Dlaczego? Zobaczcie!

Blanka Lipińska dziękuje fanom za wsparcie po rozstaniu z Baronem

Emocje dotyczące rozstania Blanki i Barona nie opadają. Jeszcze kilka dni temu na instagramowym profilu Blanki Lipińskiej pojawiło się romantyczne zdjęcie z muzykiem i wzruszający podpis. Teraz zaś nie zobaczymy już ani jednego wspólnego zdjęcia autorki "365 dni" i jej eks partnera w jej mediach społecznościowych. Po kilku godzinach od ujawnienia informacji o ich rozstaniu, pisarka usunęła wszystkie fotografie z Baronem.

Związek tej dwójki zyskał mnóstwo fanów, którzy byli przekonani, że to naprawdę poważna relacja. I wygląda na to, że ze strony Blanki właśnie tak było - gwiazda przyznawała, że jest zakochana jak nastolatka. Baron z kolei nie był aż tak wylewny w swoich uczuciach. Według informacji uzyskanych przez portal plotek.pl, pisarka zaczęła coraz bardziej angażować się w relacje z partnerem - on zaś nie mógł rozstać się ze swoim rozrywkowym trybem życia.

Niemniej jednak tak nagła wiadomość o rozstaniu tej dwójki, zszokowała chyba wszystkich. Fani postanowili wysłać mnóstwo słów wsparcia autorce "365 dni". Pisarka nie pozostała na to obojętna i podziękowała wszystkim za miłe wiadomości, a w szczególności zwróciła się do kobiet.

To był naprawdę, słuchajcie, długi i piękny dzień i chciałabym podziękować, zwłaszcza kobietom, za całą masę cudownej energii i wiele słów wsparcia. To naprawdę miła odmiana, bo ostatnio dostawałam tylko wiadomości, że jestem brzydka i źle mi w aparacie. Także dzięki, moje kochane panie - wyjawiła na swoim InstaStory, Blanka Lipińska.

Gwiazda dodała również, że w dalszym ciągu będzie wysyłać fanom pozytywną energię. Wyjawiła także, że w swoim życiu nie żałuje żadnych decyzji, bo jej zdaniem wszystko dzieje się po coś.

Na tym profilu nie będzie ani negatywnych emocji, ani negatywnej energii, a że ja w życiu kieruje się maksymą, którą mam wytatuowaną na żebrach, a mianowicie: nigdy niczego nie żałuję, bo wszystko w życiu dzieje się po coś, to dalej będę was spamować El Gouną i dalej będziecie oglądać to cudowne ciepełko, bo słyszałam, że w Warszawie, tak jak zresztą w całej Polsce dobrobytu nie ma. Także ja was będę ładować, wy ładujcie siebie - dodała pisarka.

A Wy? Żałujecie, że związek Blanki i Barona to już przeszłość?

