Blanka Lipińska i Baron rozstali się - ta wiadomość obiegła media we wtorek, 6. października. Już od kilku dni pojawiały się spekulacje, że w związku tej dwójki jest jakiś kryzys. Pierwsze podejrzenia pojawiły się zaraz po tym, jak internauci zorientowali się, że Blanka wybrała się sama na wakacje do Egiptu. Jak teraz podaje portal pudelek.pl, Baron podobno miał lecieć ze swoją byłą już partnerką na urlop, jednak... nie zjawił się na lotnisku! Według informacji uzyskanych od informatora portalu pudelek.pl, pisarka do końca czekała na muzyka...

Zobacz także: Blanka Lipińska usunęła wszystkie zdjęcia z Baronem! Jeszcze kilka dni temu opublikowała romantyczną fotografię z muzykiem...

Baron miał lecieć z Blanką Lipińską do Egiptu, ale nie pojawił się na lotnisku?! "Do końca na niego czekała"

Wiadomość o rozstaniu Blanki Lipińskiej i Barona zszokowała fanów tej pary. Jeszcze zaledwie kilka dni temu na Instagramie pisarki, pojawiło się romantyczne zdjęcie tej dwójki. Do tego podpis, który znalazł się pod fotografią, nie zwiastował niczego niedobrego, a wręcz przeciwnie. Wszyscy myśleli, że miłość tej dwójki trwa w najlepsze!

Nie tylko jesteś moim Chłopakiem...

Jesteś przede wszystkim moim ULUBIONYM CZŁOWIEKIEM, jesteś kumplem,

moim partner in crime 😈♾

Mam nadzieje, że przy mnie Dzień Chłopaka masz każdego dnia 😁🔥👩🏼‍🍳❤️ a jeśli jednak nie, to Wszystkiego Najlepszego Skarbie 🎉🎁- napisała Blanka Lipińska pod ostatnim zdjęciem z Baronem.

Dziś jednak już wiemy, że to koniec! Blanka Lipińska wystosowała oświadczenie, w którym poinformowała, że jej związek z Baronem to już przeszłość. Aktualnie pisarka razem z przyjaciółmi wypoczywa w Egipcie. Jak jednak udało się dowiedzieć portalowi pudelek.pl, podobno muzyk miał towarzyszyć autorce "365 dni" na wakacjach, jednak nie pojawił się na lotnisku!

Na liście pasażerów był też Baron. Nawet obsługa została poproszona specjalnym mejlem o wyznaczenie dla nich najlepszych miejsc w samolocie, co faktycznie się później wydarzyło. Jednak Blanka odprawiła się i siedziała w samolocie sama. Baron nie przyszedł. Do końca na niego czekała - wyjawił informator portalowi pudelek.pl

W dalszym ciągu nie są jednak znane oficjalne powody rozstania Blanki Lipińskiej i Barona. Wygląda jednak na to, że absencja muzyka na lotnisku, mogła przyczynić się do podjęcia decyzji o zakończeniu ich związku...

Związek Blanki Lipińskiej i Barona trwał 8 miesięcy.