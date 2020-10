Nie tylko Blanka Lipińska cierpi po rozstaniu. Baronowi wcale nie jest łatwiej! Jego wpis wiele sugeruje 

Baron zabrał głos po rozstaniu z Blanką Lipińską. Początkowo oboje nie informowali o zakończeniu swojego związku. Jednak pod presją pytań od internautów, dlaczego autorka "365 dni" poleciała na wakacje do Egiptu sama, został wywołany do odpowiedzi. W końcu Blanka Lipińska oficjalnie potwierdziła rozstanie, jednak zastrzegła, że to dla niej trudny temat i nie chce więcej się już wypowiadać w tej kwestii. Baron do tej pory nie skomentował rozstania ani tego co teraz czuje, jednak ostatni wpis, który opublikował w sieci sugeruje, że również cierpi.

Rozstanie Blanki Lipińskiej i Barona zaskoczyło wszystkich. W końcu odkąd ogłosili swój związek wydawali się być nierozłączni. Nic więc dziwnego, że fani od razu zauważyli nieobecność muzyka podczas zagranicznych wakacji autorki "365 dni" i zaczęli pytać czy pomiędzy nimi wszystko w porządku.

Na odpowiedź nie musieli długo czekać, ponieważ Blanka Lipińska od razu zdecydowała się potwierdzić rozstanie, aby nie musieć już odpowiadać na pytania zaciekawionych internautów. Poprosiła również o uszanowanie prywatności jej oraz Barona. Media zaczęły jednak dociekać, co może być powodem rozstania. Informacją, do której dotarł Plotek.pl było to, że Blanka Lipińska miała się zbyt mocno angażować w związek, a muzyk nie chciał zrezygnować ze swojego dotychczasowego rozrywkowego życia.

O ile wiadomo było, że Blanka Lipińska źle znosi rozstanie, to Baron nie dawał nic po sobie poznać. Zachowując swoją prywatność nie mówił o swoich uczuciach aż do dzisiaj. Na jego Instastory pojawiła się grafika, która może sugerować, że muzyk również przeżywa trudny okres:

Bądź życzliwy. Każdy leczy się z rzeczy, o których nie mówi - brzmiał napis na opublikowanej przez Barona grafice

To wyjątkowo trudny czas zarówno dla Blanki jak i dla Barona. Niedługo po informacji o rozstaniu, ktoś zakpił sobie z uczuć muzyka, zakładając fałszywe konto z jego zdjęciami na popularnym serwisie randkowym.

Mamy nadzieję, że zarówno Blanka Lipińska jak i Baron szybko uporają się z trudnymi uczuciami towarzyszącymi po rozstaniu i niedługo znów będą mogli cieszyć się radością życia ale tym razem już osobno.

Instagram

Baron i Blanka Lipińska rozstali się po 8 miesiącach związku.