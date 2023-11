Zagraniczna prasa donosi, że raper występujący pod pseudonimem The Weeknd ma poważne plany wobec swojej ukochanej, Belli Hadid. Przypomnijmy, że para wróciła do siebie po kilku miesiącach separacji. Teraz są nierozłączni. Znajomi pary twierdzą, że ślub w ich przypadku jest tylko kwestią czasu.

- Abel czuje się u boku Belli jak najszczęśliwszy człowiek na ziemi. Był bardzo zdeterminowany, by ją odzyskać a teraz zrobi wszystko, by jej nie stracić. Wielu jego przyjaciół zaczyna przyjmować zakłady, ile czasu minie nim się oświadczy. Wcześniej zawsze mówił o tym, że przeraża go małżeństwo. Jednak odkąd wrócił do Belli, przestał tak mówić. Teraz powtarza, że chce z nią być do końca życia - twierdzi informator serwisu "Hollywood Life".