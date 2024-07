Beata Tadla zostanie zwolniona z TVP? Dziennikarka po raz pierwszy skomentowała ostatnie plotki, jakie krążą po korytarzach Telewizji Publicznej. Jak sama zapewnia - nie wie, co planują władze stacji.

Od jakiegoś czasu spekuluje się również o ślubie Tadli i Kreta, który wciąż jest przekładany. Jak donosi "Twoje Imperium", dziennikarka na razie nie ma głowy, żeby o nim myśleć. A to wszystko przez zwolnienia w TVP. Gwiazda nie chce jednak komentować swojej sytuacji:

Nie chcę rozmawiać ani o moim życiu prywatnym, ani o zawodowym. To naprawdę nie jest dobry moment. Nie chcę też odnosić się do spekulacji na temat mojej niepewnej przyszłości w TVP. W tej sprawie nic nie zależy ode mnie, tylko od kierownictwa telewizji. Oczywiście, mogę mieć nadzieję, że wszystko dobrze się dla mnie skończy, ale na razie niczego nie planuję. Zobaczę po prostu, co przyniesie mi nowy rok - mówi gazecie Beata