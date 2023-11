1 z 4

Beata Tadla imprezuje z synem

Beata Tadla od zawsze podkreśla, że w jej życiu jest tylko jeden mężczyzna, którego kocha ponad wszystko. To 17-letni syn dziennikarki, Jan Kietliński. Nastolatek jest bardzo zżyty z matką i wspiera ją w trudnych dla niej momentach. A takich ostatnio w jej życiu nie brakowało. Przypomnijmy, że tuż przed startem programu "Taniec z gwiazdami", Beata Tadla, która była jedną z głównych gwiazd show Polsatu, została porzucona przez swojego wieloletniego partnera! Jarosław Kret oznajmił koniec ich związku na łamach "Faktu"!

Choć dla Beaty Tadli udział w programie "Taniec z gwiazdami" nie należał do najłatwiejszych, dziennikarce udało się zwyciężyć show Polsatu. Z pewnością pomogła jej obecność syna, który niemal w każdym odcinku oklaskiwał ją na widowni. Jan Kietliński i Beata Tadla zbliżyli się do siebie jeszcze bardziej. Nie tylko nie mają przed sobą tajemnic, ale również... razem imprezują! Sprawdź w naszej galerii, jak wyglądają ich nocne eskapady. Wygląda na to, że jest na nich naprawdę wesoło!

