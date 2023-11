2 z 5

Beata Tadla i Jarosław Kret pozowali osobno na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Nie rozmawiali ze sobą i unikali swojego towarzystwa. A jak całą sytuację skomentował Jarosław Kret?

Fakt zapytał pogodynka jak sobie radzi oglądając Beatę Tadlę na próbach do "Tańca z Gwiazdami" i czy nie przeszkadza mu, że jego partnerka tańczy u boku Jana Klimenta. Odpowiedź Jarosława Kreta była bardzo zaskakująca... Prezenter pogody powiedział, że już go to nie interesuje!

Mnie to nie obchodzi. Nie myślę o tym - przyznał Jarosław Kret.

