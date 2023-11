O Beacie Tadli jest teraz głośno, dlatego jeden z portali postanowił przyjrzeć się bliżej jej synowi Janowi i temu, co wrzuca na Instagram. Okazało się, że 17-letni Jan lubi imprezy i pali papierosy.

- Doszukali się na jego Instagramie zdjęć, z których ani ja, ani mam nadzieję on, nie jesteśmy dumni. Ale niech pierwszy rzuci kamieniem, kto w wieku 17 lat nie próbował robić tego, czego robić nie wolno. Mamy teraz Instagram, zostawiamy ślady. Trzeba się pilnować - powiedziała dziennikarka na Instagramie.

Czy gwiazda wiedziała o tym, że jej syn sięga już po papierosy?

- To nie jest miłe. Oczywiście mogę mieć pretensje do siebie. Byłam z nim na okładkach, fotografuję się z nim. To była tylko kwestia czasu, że wszyscy będą przeglądać jego profile. Nie jest dobrze mi z tym, że zamieszcza takie zdjęcia. Wiedziałam, że sobie popala, powiedziała dziennikarka w wywiadzie z Marcinem Cejrowskim.