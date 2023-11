Tego nie spodziewał się chyba nikt! Informacje o rozstaniu Beaty Tadli i Jarosława Kreta pojawiły się zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem ósmej edycji "Tańca z Gwiazdami". Reporter Faktu, który był na pierwszej wspólnej próbie wszystkich par show usłyszał wówczas zaskakujący komentarz od Jarosława Kreta, który nie ukrywał, że nie interesują go poczynania Beaty Tadli w "TzG". Prezenter pogody zdradził również, że nie mieszka już z dziennikarką. Informacje o ich rozstaniu zostały opublikowane chwilę przed ramówką Polsatu, na której pojawili się Beata Tadla i Jarosław Kret.

Na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu dziennikarze próbowali dowiedzieć się, czy Beata Tadla i Jarosław Kret rzeczywiście się rozstali. Dziennikarka wydawała się być zaskoczona słowami, które kilka godzin wcześniej wypowiedział jej partner. Teraz "Super Express" informuje, że Beata Tadla właśnie z mediów i internetu dowiedziała się, że to już koniec jej związku z Jarosławem Kretem. A jak medialne plotki komentował sam Kret?

Czy się rozstaliśmy? Słyszałem takie rzeczy. Jak mamy się rozstać czy nie rozstać, jak my od rana do wieczora, od godziny 7 rano do godziny 24, zasuwamy jak nakręceni? A wyprowadzka? Ja mam swoje mieszkanie. Beata ma swoje...- tłumaczył w rozmowie z Super Expressem.