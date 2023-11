„Super Express” informuje, że związek Beaty Tadli i Jarosława Kreta od dawna przechodził kryzys. Okazuje się, że kilka miesięcy temu dziennikarka otwarcie mówiła, jak wygląda jej relacja z ukochanym. Na jaw wyszło, że nigdy nie poznała jego mamy, mimo że od 5 lat byli razem.

Nie poznałam jego mamy, nie wiem, czy się na to zanosi. Jeśli nadarzy się okazja, to z przyjemnością. To wybór Jarka, nie wolno nic na siłę. On czuje się skrzywdzony przez relacje rodzinne, a raczej osoby, które miały wpływ na takie relacje - powiedziała Tadla w programie "Kossakowski. Być jak...", który był poświęcony Kretowi.