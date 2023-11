Media rozpisują się o rzekomym rozstaniu Beaty Tadli i Jarosława Kreta. Emocje wokół sprawy podgrzewa fakt, że dziennikarka i prezenter pogody biorą udział w "Tańcu z Gwiazdami", w którym walczą przeciwko sobie. Sytuacja nie jest łatwa. Na szczęście Beata Tadla może liczyć na wsparcie przyjaciół, którzy dodają jej otuchy. Jak donosi "Fakt", do grona wspierających gwiazdę dołączył również doktor Krzysztof Gojdź, który również występuje w nowej edycji tanecznego show Polsatu.

Doktor Krzysztof Gojdź w rozmowie z Party.pl przyznał, że darzy Beatę Tadlę ogromnym szacunkiem i rzeczywiście ją wspiera. Zdradził, że dziennikarka ma wokół sobie liczne grono serdecznych osób, które dodają jej otuchy:

- Beata to mądra życiowo kobieta. Do tego wyjątkowo piękna. Jest silną osobą. Chociaż taki numer, jaki wyciął jej Jarek może każdego złamać. Ale szybko stanie na nogi. To zadaniowa dziewczyna. Ma grono przyjaciół którzy ją wspierają. Na mnie tez może liczyć - powiedział nam Krzysztof Gojdź.