Beata Tadla i Jarosław Kret są ze sobą od 5 lat. Ale już od jakiegoś czasu mówi się, że ich związek to fikcja i od dawna nic ich nie łączy. Kilka dni temu Jarosław Kret udzielił wywiadu gazecie "Fakt", w którym zapytany, czy nie będzie zazdrosny o Beatę w ramionach innego mężczyzny w "Tańcu z gwiazdami", oznajmił, że "nic go to nie obchodzi", bo:

Ja mam swój własny dom na warszawskiej Starówce, Beata ma swój gdzie indziej. Nie chce wnikać w szczegóły i o tym opowiadać, ale tak wygląda nasze życie. Każdy z nas ma swoje - powiedział Kret.



Beata i Jarek biorą wspólnie udział w "Tańcu z gwiazdami". Ale na ramówce Polsatu, nie rozmawiali ze sobą, nie przebywali w jednym miejscu. Słowem traktowali się jak dwie obce osoby, a nie jako para.

Beata Tadla została zapytana przez "Fakt", czy wszystko w ich związku w porządku i co Kret miał na myśli mówiąc o osobnych życiach.

Jednak dziennikarka skwitowała to tylko słowami, że:

- Do tanga trzeba dwojga.

A na imprezie po części oficjalnej Tadla nie wytrzymała i płakała. Zaczęli pocieszać ją znajomi, tylko Jarek nie podszedł.

Dlatego dziś w czasie odcinka na żywo "TzG" wszystkie oczy będą skierowane właśnie na tę parę. Czy Beata Tadla i Jarek Kret skomentują swoje życiowe decyzje?

A czy pamiętacie jak to się zaczęło? Kiedy i jak Beata Tadla zaczęli być razem? Na początku nikt nie wierzył, że ich coś łączy. Potem, że przetrwają, a oni przez lata czule obejmowali się przed fotoreporterami i wiecznie dementowali plotki o tym, że albo biorą ślub lub że się rozstali.

Po raz pierwszy publicznie pojawili się razem w lutym 2013 roku na "Wielkim Teście Wiedzy Ekonomicznej" w TVP, w której oboje wtedy pracowali. A potem przyszli już jako para na rozdanie nagród Telekamer.

Co było dalej?

