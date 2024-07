1 z 10

To była naprawdę sportowa majówka! W długi weekend gwiazdy zjechały do nowoczesnej kliniki rehabilitacji Columna Medica w Łasku pod Łodzią, by wziąć udział w wydarzeniu z okazji otwarcia nowej ścieżki biegowej. Na starcie stanęły: Karolina Gorczyca, Beata Sadowska, Kamila Szczawińska, Paulina Holtz, Odeta Moro i Tomasz Karolak. Sygnał do startu biegaczom dał Krzysztof Hołowczyc - ambasador Columna Medica. Wśród kibiców również można było wypatrzyć VIPy: Weronikę Książkiewicz, Magdę Steczkowską i Violę Kołakowską. Pierwszymi gwiazdami, które pojawily się na mecie, były Paulina Holtz i Karolina Gorczyca. Poza biegiem, na program sportowej majówki składało się wiele innych atrakcji: kettle, joga, aqua aerobik i warsztaty kulinarne. Columna Medica położona jest w 5-hektarowym lesie sosnowym, a jednym z hitów w SPA kliniki jest rytuał sosnowy.

Columna Medica to luksusowa klinika rehabilitacyjna położona w samym centrum Polski, pośród sosnowego lasu. Specjalizuje się w rehabilitacji kręgosłupa, nieinwazyjnym leczeniu schorzeń układu ruchu oraz terapii manualnej. Stawia na pracę pacjenta z fizjoterapeutą w systemie 1:1, która zapewnia doskonałe rezultaty leczenia.